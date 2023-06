Lavori al Maradona, l’annuncio in diretta sulla capienza fa impazzire i tifosi!

Presto potrebbero arrivare grandi novità allo stadio Maradona. Nelle scorse ore è stato ratificato il rinnovo della convenzione che può regalare grandi sorprese ai tifosi.

Nelle ultime ore è stato annunciato che il contratto tra il Napoli e il Comune, con oggetto la convezione dello stadio Diego Armando Maradona, è stato rinnovato. Una grande notizia per tutti i tifosi, visto che agevola eventuali lavori e sorprese riservate ai supporters partenopei.

Certo, una soluzione lontana da quella profilata da Aurelio De Laurentiis, che auspicava un accordo valido invece per ben 99 anni, ma è chiaro che ci sono tutte le basi per continuare a potenziare un impianto che negli ultimi anni ha avuto molti interventi, anche grazie ai fondi per le Universiadi.

A rivelare ulteriori dettagli circa possibili nuovi lavori all’impianto di Fuorigrotta è stato Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli, che svela una possibile novità che ha fatto impazzire i tifosi in diretta.

L’intervista di Simeone sullo stadio Maradona

“La convenzione con la SSC Napoli è stata rinnovata tramite PEC, alle condizioni già esistenti”, ha confermato Nino Simeone nel corso del suo intervento a Radio Punto Nuovo.

“Se De Laurentiis o chi per lui vuole la concessione dello stadio per 99 anni, deve presentare un progetto concreto”, ha poi aggiunto, lasciando una porta aperta per il futuro.

In merito ai possibili lavori all’impianto, Simeone ha spiegato: “Proveremo a garantire la riapertura del terzo anello. Ci saranno piccoli lavori anche per la pista d’atletica che in ogni caso è della città di Napoli, fatta con soldi pubblici in occasione delle Universiadi e che viene utilizzata dalle associazioni e dai cittadini che ne fanno richiesta”. Quest’annuncio, dunque, chiuderebbe a un possibile intervento drastico sulla pista d’atletica.