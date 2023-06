Garcia ha dato l’ok: triplo addio in casa Napoli

Rudi Garcia è già al lavoro sul calciomercato del Napoli e ha dato il proprio assenso alla cessione di tre calciatori azzurri

Nel tardo pomeriggio di giovedì, come un fulmine a ciel sereno, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Rudi Garcia sulla panchina del club campione d’Italia in carica. La notizia ha spiazzato un po’ tutti, tra tifosi e addetti ai lavori, visto che Christophe Galtier veniva considerato il favorito per la panchina azzurra nel corso degli ultimi giorni, tanto da meritarsi anche la prima pagina su L’Equipe, in Francia.

Sarà invece il tecnico ex Al-Nassr a sostituire Luciano Spalletti, che dopo aver raggiungo la gioia eterna del terzo scudetto ha deciso di prendersi un anno di pausa dal mondo del calcio. Rudi Garcia ha già avuto un’esperienza in Italia, sulla panchina della Roma con la quale ha raggiunto come massimo risultato il secondo posto in campionato per due volte consecutive dietro la Juventus. I migliori risultati in carriera di Garcia sono un double (Ligue 1 e Coppa di Francia) con il Lille di Hazard nel 2011, oltre a delle ottime campagne europee in Champions League con il Lione e in Europa League con il Marsiglia negli ultimi anni, prima dell’esperienza in Arabia Saudita.

Calciomercato Napoli, Garcia ha dato l’ok a tre cessioni

Ovviamente, il tema principale legato all’inizio dell’avventura di Rudi Garcia con il Napoli è certamente legato a doppio filo al calciomercato. Tra i tifosi del Napoli e gli addetti ai lavori, c’è molta curiosità (e incertezza) su cosa riserverà questa sessione di calciomercato estivo. Uno dei nomi più vicini all’addio sembra essere quello di Kim Minjae, per il quale si sono mossi con veemenza Bayern Monaco e Manchester United, pronti a pagare la sua clausola rescissoria.

Al momento però, il nuovo allenatore azzurro ha dato già l’ok ad altre tre cessioni: Diego Demme, Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin. Mentre l’addio di Demme a titolo definitivo è abbastanza preventivato, visto lo scarsissimo minutaggio che ha avuto nel corso di quest’ultima stagione con Spalletti, sembra esserci la volontà da parte di Garcia di cedere, in prestito, Gaetano e Zerbin per concedergli maggiore minutaggio, idealmente in Serie A.

Zerbin infatti, nel corso dell’ultima stagione in azzurro, ha accumulato solo 311′ di gioco, distribuiti su 14 presenze, in tutte le competizioni. Ancora meno spazio ha trovato Gaetano, che in dodici presenze ha racimolato complessivamente solo 163′, sebbene valorizzati con un gol e un assist.