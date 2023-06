Christophe Galtier già in Italia: è successo davvero

Christophe Galtier è stato molto vicino alla panchina del Napoli, ma quasi nessuno ricorda che in passato è già stato protagonista in Italia

Il nome di Christophe Galtier è stato per qualche giorno in cima alla lista del presidente Aurelio De Laurentiis per diventare allenatore del Napoli, dopo la scelta di Luciano Spalletti di prendersi una pausa. L’Equipe, una delle voci dell’informazione francese più illustri, ha addirittura evidenziato in prima pagina come Cristophe Galtier fosse vicino a sedersi sulla panchina azzurra, prima che arrivasse a sorpresa l’annuncio di Rudi Garcia.

Niente da fare quindi per l’ormai ex tecnico del Paris Saint-Germain, il cui approdo a Napoli è stato ostacolato anche, se non soprattutto, dalle difficoltà a trovare un accordo per risolvere il contratto ancora in essere con i parigini. Niente Italia quindi per Galtier per il quale però è tornato a galla un aneddoto del passato che non tutti ricordano e che riguarda proprio la sua presenza nel nostro Paese.

Galtier è già stato in Italia: la prima esperienza in Serie B

Christophe Galtier è ormai da oltre vent’anni un allenatore, sebbene ricopra il ruolo di allenatore capo dal 2009, quando gli fu affidata la panchina del Saint-Etienne (dove allenò un giovane Faouzi Ghoulam proprio prima del suo arrivo a Napoli). Prima della sua avventura in panchina però, Galtier ha avuto una lunga carriera da calciatore. Galtier ha giocato per lo più in Francia, ma c’è stata anche una parentesi in Italia che in pochi ricordano.

Proprio così: Galtier e l’Italia hanno già incrociate le loro strade. Difensore centrale mancino (all’occorrenza anche terzino sinistro), è passato nel nostro Paese nella stagione 1997/1998 vestendo la maglia del Monza. Niente Serie A però visto che al tempo i brianzoli militavano in Serie B e Galtier ha trascorso in biancorosso una sola stagione, prima di trasferirsi in Cina al Liaoning per concludere nell’annata successiva la propria carriera da giocatore.

Dal 1999/2000 ha iniziato la sua avventura in panchina, come vice allenatore al Marsiglia e da lì è poi partita la sua carriera che lo ha portato a vincere due Ligue 1 nelle ultime tre stagioni. Ora attenderà la prossima avventura e chissà che, saltata l’ipotesi Napoli, non ci sia ancora l’Italia nel suo destino. Dopo la parentesi al Monza e dopo aver accarezzato l’idea di prendere il posto di Spalletti alla guida dei campioni dItalia, non è escluso che Galtier possa ripartire proprio dalla Serie A qualora ce ne fosse l’occasione.