De Laurentiis sorride, affare vicino: il Napoli incassa quasi 2 milioni di euro

Affare di calciomercato vicino alla conclusione, il Napoli senza cedere nessuno sta per incassare quasi 2 milioni di euro: il motivo.

Dopo l’annuncio del nuovo allenatore Rudi Garcia, per il Napoli è tempo di pensare al calciomercato. Il presidente De Laurentiis con gli uomini mercato della società sta lavorando per mettere a disposizione del tecnico una squadra altamente competitiva per difendere lo scudetto vinto e per puntare anche a qualcosa di importante in Champions League.

Ovviamente non ci sono solo gli acquisti a cui pensare, ma anche le potenziali cessioni che potrebbero portare nelle casse del club preziose risorse da reinvestire. A tal proposito, il Napoli sta per incassare una cifra vicina ai 2 milioni di euro per una cessione… non propria.

Napoli, incasso per la percentuale per la rivendita di Milik

A far incassare gli azzurri sarà la probabile cessione di Arek Milik, in procinto di passare a titolo definitivo dal Marsiglia alla Juventus. Nel gennaio del 2021, infatti, i partenopei avevano ceduto l’attaccante polacco per 12 milioni totali (4 milioni di prestito più 8 per l’obbligo di riscatto, ndr) al club francese, riservandosi però un 20% sulla futura rivendita del calciatore.

Ebbene, dopo una stagione passata in prestito alla Juventus, il club bianconero pare ormai a un passo dall’acquisto a titolo definitivo di Milik. L’affare dovrebbe concludersi per una cifra attorno ai 7 milioni di euro e parte di questi soldi finiranno proprio nelle casse del Napoli.

Quanto guadagna il Napoli?

Bisogna ancora attendere l’ufficialità del trasferimento, ma facendo un rapido calcolo è possibile quantificare la cifra che finirà a De Laurentiis. Come detto la Juventus pagherà Milik 7 milioni di euro, oltre ai 750mila euro già spesi per il prestito dal Marsiglia lo scorso anno. Dunque il 20% di 7 milioni e 750mila euro finirà al Napoli: ovvero 1,55 milioni di euro. Non male per un calciatore che ormai da qualche anno non fa più parte della rosa partenopea.