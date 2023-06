Sorpresa Napoli, De Laurentiis stupisce ancora: chi ci sarà alla conferenza stampa di Garcia

Lunedì 19 giugno è prevista la conferenza stampa di Rudi Garcia come prossimo allenatore del Napoli, ma con De Laurentiis ci sarà una figura a sorpresa.

C’è grande attesa a Napoli per capire come inizierà il progetto di Rudi Garcia alla guida della squadra ereditata da Luciano Spalletti. Il tecnico francese sarà chiamato a dare una risposta importante fin da subito per allontanare l’alone di scetticismo che si è creato attorno al Napoli dopo il suo annuncio.

Il primo contatto con la realtà napoletana avverrà già lunedì 19 giugno, quando alle ore 17.30 si terrà la conferenza stampa di presentazione nel Salone delle feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli. Un appuntamento importante, al quale sarà presente ovviamente anche il presidente Aurelio De Laurentiis.

Conferenza stampa Garcia, a sorpresa sarà presente anche Cristiano Giuntoli

Ma le sorprese non finiscono qui. Infatti, stando a quanto riferito dal giornalista Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli, alla conferenza stampa presenzierà anche il d.s. Cristiano Giuntoli. Ecco quanto evidenziato:

Lunedì alla presentazione di Garcia a Napoli ci sarà, insieme al presidente De Laurentiis, anche il d.s. Cristiano Giuntoli. Questo per rispondere a tutti coloro che parlano di un Giuntoli lontano dal club. Ha un contratto fino al 2024 con il Napoli e per ora resta il direttore sportivo della società.

Non ha partecipato nella scelta dell’allenatore, così come accaduto in passato. L’unica volta in cui Giuntoli ha contribuito nella scelta di un allenatore con De Laurentiis fu un paio di anni fa, quando arrivò Gattuso.

Una notizia a sorpresa viste le ultime notizie sul dirigente partenopeo, dato in uscita e desideroso di iniziare una nuova esperienza lavorativa alla Juventus. La presenza di Giuntoli in conferenza stampa potrebbe definitivamente chiarire il futuro del d.s., che per ora resta legato al Napoli.