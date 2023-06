Ultim’ora, incontro previsto tra l’agente di Osimhen e De Laurentiis: discuteranno di due argomenti

Il futuro di Victor Osimhen sarà fondamentale per capire quale sarà il Napoli della prossima stagione: De Laurentiis e l’agente del nigeriano dovranno discutere di due questioni.

In casa Napoli diventa sempre più importante capire quale sarà il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è stato tra i protagonisti della vittoria dello scudetto azzurro, tanto da attirare vari estimatori.

A fornire aggiornamenti su quello che potrebbe essere il futuro del centravanti del Napoli è il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, nel corso del programma “Calciomercato l’Originale”. Ecco quanto evidenziato:

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra De Laurentiis e l’agente di Osimhen, Roberto Calenda. Gli argomenti di cui discutere saranno sostanzialmente due: la richiesta del Napoli dinnanzi a un’offerta per la cessione, anche per capire di che cifre si parla. Se De Laurentiis dovesse richiedere 150 milioni di euro, i club in grado di acquistare Osimhen sarebbero pochissimi.