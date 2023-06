Giuntoli spiazzato, quello che è successo ieri è da non credere: avete sentito?

Cristiano Giuntoli è ormai un separato in casa al Napoli, mentre la Juventus resta alla finestra: quello che è successo ieri lascia increduli tutti i tifosi.

Risolta la questione relativa al tecnico, con Rudi Garcia che è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, in casa azzurra si riapre il dibattito relativo alle sorti di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo ha ormai chiarito che il suo ciclo all’ombra del Vesuvio è concluso, con la Juventus che attende alla finestra di poterlo accogliere. Nel mentre, i bianconeri hanno affidato le operazioni di mercato a Manna, ma è chiaro che l’ex Carpi spinge per una schiarita definitiva sul futuro.

A sottolineare la rottura tra Giuntoli e il presidente Aurelio De Laurentiis (professionalmente parlando) è la notizia lanciata in queste ore: un episodio che conferma come il direttore sportivo sia ormai emarginato da ogni potere decisionale, compreso quello relativo alla scelta del sostituto di Luciano Spalletti.

Il ds non sapeva nulla: annuncio scoperto sui social

Sorprende davvero tutti il retroscena svelato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, secondo cui Cristiano Giuntoli era all’oscuro di ogni annuncio su Rudi Garcia o su chi per lui.

“(…) L’ufficializzazione, appresa via Twitter da Cristiano Giuntoli, è la dimostrazione di come sia ormai Andrea Chiavelli più pienamente coinvolto anche nell’area sportiva”, ha evidenziato la medesima fonte.

La vicenda, alla luce dell’annuncio arrivato per quanto concerne l’allenatore, è destinata a chiarirsi (in un senso o nell’altro). Due gli scenari: l’addio subito, con la Juve pronto ad accoglierlo, o una permanenza con un ruolo depotenziato in azzurro fino al 2024, anno della scadenza naturale contratto attualmente in essere.