Garcia ha convinto il Napoli con una mossa: il sogno fa impazzire i tifosi

Rudi Garcia, a sorpresa, si siede sulla panchina del Napoli. Ma come ha convinto De Laurentiis in dieci giorni? Il tecnico francese ha un sogno da realizzare.

Il Napoli ha fatto la sua scelta: Rudi Garcia sarà il nuovo tecnico a partire dal 1° luglio, raccogliendo la pesante eredità di Luciano Spalletti. L’annuncio, per modi e tempistiche, ha certamente spiazzato tutti: il nome più in voga sembrava portare a Christophe Galtier, che però non ha ancora risolto il contratto con il Paris Saint-Germain.

Le lungaggini burocratiche tra l’ex Nizza e Lille e il club parigino hanno probabilmente convinto il numero uno Aurelio De Laurentiis a virare sull’ex Roma, che torna ad allenare dopo l’ultima esperienza all’Al Nassr. Ma c’è dell’altro: spunta un sogno che il francese ha per la sua carriera, fatto che magari ha accelerato il matrimonio tra le parti.

Il retroscena sull’incontro

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha svelato alcuni retroscena in merito ai contatti andati in scena in questi giorni prima della scelta ufficiale del Napoli di puntare su Rudi Garcia.

In particolare, il quotidiano tira in ballo un retroscena del 2013, quando il tecnico transalpino incontrò l’allora direttore sportivo della Roma Walter Sabatini. “Al primo incontro con Aurelio De Laurentiis è andato con lo stesso spirito del 2013. Walter Sabatini lo convocò comunicandogli come prima cosa, tanto per metterlo a suo agio, una cosa tipo ‘Ho voluto conoscerla ma già le dico che non sarà l’allenatore della Roma'”.

L’allenatore però, oggi come dieci anni fa, utilizzò tutta la sua personalità per far cambiare idea alla Roma prima e al Napoli poi. “Cambiò idea perché in quel colloquio, come si immagina sia successo anche con il presidente del Napoli, Rudi seppe avvolgere e conquistare l’interlocutore grazie allo charme di un sorriso semplice, gli occhi chiari e penetranti, l’ambizione concreta”.

Stando a quanto riportato dalla medesima fonte, ora Garcia ha il sogno di vincere la Champions League. Forse con questa premessa, è stato più semplice per Aurelio De Laurentiis sciogliere definitivamente la riserva in favore dell’ex Roma.