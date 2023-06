Dubbi su Osimhen, il Napoli ha già pronto il sostituto: “C’è l’ok di Garcia”

Victor Osimhen rischia di dire addio al Napoli: nel caso in cui il nigeriano dovesse dire addio, il Napoli ha opzionato il sostituto con tanto di ok da Garcia.

L’attaccante Victor Osimhen ha tutte le carte in regola per imporsi anche sotto la guida di Rudi Garcia, che da poche ore è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Ma si sa, l’attaccante nigeriano è corteggiato dai top club, in seguito a una stagione incredibile sia individualmente che di squadra.

L’intenzione della società è quella di non lasciar partire il giocatore, ma davanti a offerte ritenute irrinunciabili non è detto che Aurelio De Laurentiis possa decidere di venderlo. Questo scenario non è poi così tanto utopistico, per cui il club azzurro ha già pronto il piano B, approvato dallo stesso Rudi Garcia.

David per sostituire Osimhen: il piano

A fare il punto della situazione delle possibile dinamiche di calciomercato in casa azzurra è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, secondo cui l’indiziato numero uno a sostituire Victor Osimhen, nel caso in cui dovesse effettivamente dire addio, è Jonathan David.

In caso di un’offerta ben oltre superiore ai cento milioni di euro, i fari della società partenopea – d’accordo con lo stesso Rudi Garcia – si punterebbero sul calciatore di proprietà del Lille. Si tratta di un classe 2000 che all’attivo ha già 52 gol in 112 presenze complessive in campionato.

Non è da escludere, frattanto, un rinnovo dello stesso Osimhen: a breve è previsto un summit con l’entourage per fare chiarezza sul futuro ed è da considerare lo scenario di un possibile prolungamento (con inserimento di clausola rescissoria) di un ulteriore anno di contratto con tanto di aumento dell’ingaggio. Ma le scelte sulle sorti di Osimhen, va detto, non dipendono esclusivamente dal Napoli perché, come accennato poc’anzi, una super offerta per club e giocatore potrebbe cambiare tutta la scena.