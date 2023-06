Spalletti ha scelto la sua prossima squadra, che indiscrezione: c’è la conferma

Il Napoli di Luciano Spalletti ha fatto la storia, vincendo il terzo scudetto, ma per il tecnico è arrivato l’addio: ha già scelto la squadra da cui ripartire

Il Napoli ha fatto la storia in questa stagione con e grazie a Luciano Spalletti. È riuscita a vincere il terzo scudetto dopo trentatré anni dall’ultimo. Il gruppo, creato specialmente con il lavoro sul mercato di Cristiano Giuntoli, si è dimostrato compatto e unito per un unico obiettivo fin dal primo giorno. Adesso, dopo il grande trionfo, il tecnico si è preso un anno di pausa.

Il Napoli si sta perciò reinventando. Aurelio De Laurentiis ha deciso di affidare la panchina a Rudi Garcia e lo ha annunciato poco fa con l’immancabile tweet. Nel frattempo, con l’apertura ufficiale, si capirà cosa accadrà sul mercato.

Kim Min-jae sembra essere il primo, tra i big, destinato a partire. Occhi puntati anche sugli altri, come Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia, due calciatori molto ambiti dalle big europee. Nel frattempo arrivano le prime indiscrezioni anche sul futuro dello stesso Spalletti, che dal canto suo avrebbe già scelto una nuova destinazione.

Sogno Spalletti, scelta la squadra da cui ripartire

Luciano Spalletti via dal Napoli, ma pronto a tornare su una panchina che ha sempre sognato. A dirlo è Luca Calamai, nel suo editoriale pubblicato su ‘Tuttomercatoweb.com’. Secondo il giornalista, la soluzione ideale per il tecnico di Certaldo avrebbe comunque i colori azzurri: “Io penso che Spalletti abbia un sogno: allenare l’Italia. Luciano ha vinto all’estero con lo Zenit e ha finalmente conquistato uno scudetto”.

Del resto, come raccontato dallo stesso Calamai, Spalletti “ama le sfide” e “sarebbe la figura perfetta per il dopo Roberto Mancini alla guida della Nazionale Italiana”. Una soluzione che gli consentirebbe anche di non affrontare il Napoli, desiderio rivelato in alcune interviste dopo l’ufficializzazione del suo addio. Secondo il giornalista, l’approdo alla guida dell’Italia di Spalletti potrebbe portare benefici a tutto il movimento calcistico visto che l’allenatore “vivrebbe a Coverciano giorno e notte per creare un progetto a molte facce”.

Un progetto che dovrebbe avere come finalità il ritorno alla vittoria della Nazionale maggiore, ma anche “ricominciare a costruire un percorso con le rappresentative giovanili”. Tra i vantaggi per il tecnico anche la possibilità di tornare a vivere a Firenze, a pochi chilometri da casa: “Meditate gente, meditate“, conclude Calamai. Sarà l’azzurro dell’Italia il futuro di Spalletti?