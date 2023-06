Rudi Garcia al Napoli: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo tecnico

Rudi Garcia è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Tutto quello che c’è da sapere sull’ex allenatore della Roma che, dopo diversi anni, torna in Serie A.

Adesso è ufficiale, seppur con un comunicato totalmente inaspettato e inatteso: Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. Ad annunciarlo è stato il presidente Aurelio De Laurentiis sul suo profilo Twitter ufficiale, seguito dall’annuncio sui canali della SSC Napoli.

L’allenatore, con un passato in Italia sulla panchina della Roma, arriva così in azzurro, sparigliando la concorrenza di tecnici come Christophe Galtier (fortemente accostato agli azzurri, anche dalla Francia) e Paulo Sousa. Proviamo a fare un identikit del tecnico: tra moduli, squadre precedenti e curiosità sul tecnico che ha firmato un contratto biennale con opzione per un’ulteriore stagione.

L’identikit del tecnico francese

Classe 1964, Rudi Garcia sbarca a Napoli. Partiamo da quello che è il suo credo tattico, che sembra sposarsi con il 4-3-3, prerogativa imposta da Aurelio De Laurentiis in sede di casting per il nuovo allenatore. Il tecnico, però, ha dimostrato di poter usare anche il 4-2-3-1, modulo che potrebbe in qualche modo agevolare anche Giacomo Raspadori sulla linea di trequarti.

Il suo gioco si ispira a dettimi tattici meramente offensivi: le sue idee prevedono possesso palla e fraseggio corto in fase di non possesso nonché pressing alto e verticalizzazioni in fase di attacco.

Ma dove ha allenato Rudi Garcia? Escluse due avventure all’estero, l’ex Roma ha allenato sempre in Francia. La sua carriera da allenatore (dopo quella da calciatore, tra gli anni 1983 e 1992) parte dal Saint Etienne, nella stagione 2000-2001. Il francese ha poi allenato il Dijon, il Le Mans, il Lille, la Roma, l’Olympique Marsiglia, il Lione e, infine, l’Al Nassr.

In Italia, si è distinto nel corso della sua esperienza alla Roma: Garcia ha totalizzato con i giallorossi 118 partite in tutte le competizioni (61 vittorie, 35 pareggi e 22 sconfitte). Mentre in carriera, ha ben 865 presenze totali, con in bacheca un campionato francese e una Coppa di Francia, oltre che il titolo di miglior allenatore della Ligue 1 nella stagione 2010-2011.