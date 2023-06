Niente Napoli, proposta pazzesca dalla Premier League: offerta da 70 milioni di euro

Era nella lista del Napoli come possibile sostituto di Victor Osimhen, ma dalla Premier League offrono ben 70 milioni per l’attaccante.

Entra nel vivo la sessione estiva di calciomercato, con tanti affari che diventano sempre più caldi in queste ore. Il Napoli dovrà far fronte alle richieste per Victor Osimhen, autore di una stagione straordinaria da ben 31 reti stagionali, di cui 26 realizzate in campionato che gli sono valse il titolo di capocannoniere della Serie A.

Il Manchester United rinuncia a Osimhen, si punta tutto su Hojlund

Numeri che hanno fatto balzare il centravanti nigeriano in cima alle richieste dei club di mezza Europa. Una società pare però essersi sfilata dal novero delle pretendenti: parliamo del Manchester United. Stando a quanto riporta il Daily Mail, i Red Devils avrebbero cambiato obiettivo per l’attacco, visto il prezzo proibitivo di Osimhen. L’attaccante viene valutato oltre 120 milioni di euro, troppo alta secondo la dirigenza inglese che avrebbe così dirottato le proprie attenzioni su un altro calciatore della Serie A: Rasmus Hojlund.

Il centravanti danese dell’Atalanta – tra le altre – era seguito proprio dal Napoli che l’aveva individuato come possibile attaccante erede di Osimhen. Il cambio di strategia del Manchester United, però, rimescola le carte, con Osimhen che a questo punto potrebbe restare al Napoli – a meno di offerte da capogiro da altri club – e Hojlund diretto verso la Premier League.

La spesa dei Red Devils non sarebbe comunque di poco conto: l’Atalanta lo valuta circa 80 milioni di euro, ma il Manchester United conta di chiudere l’affare con un’offerta da 70 milioni più di 10 di bonus.