Napoli, scelto il nuovo bomber: sprint per la rivelazione assoluta della Serie A

Il Napoli è pronto per ripartire per la nuova stagione. Il club azzurro potrebbe fare i conti con una sorprendente rivoluzione

E’ terminata ufficialmente una stagione che ha visto Napoli di nuovo nella storia. La società di Aurelio De Laurentiis, guidata da Luciano Spalletti, ha vinto il titolo dopo 33 anni di assenza e in città c’è un’atmosfera ancora magica. Il club è pronto però a ripartire e nella prossima stagione ci saranno tanti cambiamenti.

Quello principale riguarda proprio il tecnico. Luciano Spalletti ha già salutato, si prenderà un anno sabbatico e preferisce dire addio da vincente. Il Napoli guarda al futuro e negli ultimi giorni sono stati accostati diversi tecnici. Da Luis Enrique fino a Galtier o a tecnici della Serie A, senza dimenticare il possibile ritorno di Benitez. In casa azzurra c’è fermento e nei prossimi giorni arriverà la decisione.

La scorsa settimana il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha incontrato a Roma il tecnico della Salernitana Paulo Sousa. Il portoghese è ancora sulla lista di 40 nomi di cui ha parlato il patron dei partenopei, anche se la sua candidatura nelle ultime ore ha perso un po’ di consistenza. Questo però non significa che la tratta che porta da Salerno a Napoli non possa essere ugualmente traffica, al di là se Sousa arriverà o meno sulla panchina azzurra.

Napoli, nome a sorpresa per l’attacco

Uno dei calciatori prediletti di Sousa alla Salernitana è sicuramente l’attaccante Boulaye Dia, autentica rivelazione nell’ultimo campionato di Serie A. Un attaccante atipico, sia prima che seconda punta, che Sousa ha generato e che anche il Napoli ha visto da vicino. Recentemente, nella sfida del Maradona, fu proprio Dia a rinviare i sogni scudetto azzurri con una rete a pochi minuti dal termine. Sedici gol in 33 partite e record in carriera per il calciatore in campionato.

Il nome dell’attaccante era già uscito, in accoppiata con Sousa, ma la sua candidatura potrebbe seguire una strada parallela a quella dell’allenatore portoghese. Del resto il patron azzurro non vuole farsi scappare un calciatore che ha dimostrato di poter far bene in Serie A e che potrebbe per caratteristiche giocare anche insieme a Victor Osimhen o, perché no, sostituirlo.

Tutti discorsi che saranno da rimandare, visto che la priorità è la scelta del nuovo tecnico. Una volta che dai quaranta nomi si arriverà a quello giusto, ecco che il mercato del Napoli potrà partire davvero e magari Dia diventerà davvero il primo colpo dei campioni d’Italia.