De Laurentiis se la ride, beffata la Juventus: decisione a sorpresa su Giuntoli

Il presidente del Napoli ha preso una decisione riguardante Giuntoli, la notizia mette in difficoltà la Juventus.

Tra i vari nodi da sciogliere in casa Napoli, oltre quello dell’allenatore con Galtier in pole position per prendere le redini della squadra azzurra, c’è pure quello relativo al direttore sportivo.

Mossa di De Laurentiis, Giuntoli alla Juventus ma solo a settembre

Non è un mistero che Cristiano Giuntoli consideri conclusa, dopo 8 anni, la sua avventura all’ombra del Vesuvio. Il dirigente ha voglia di una nuova esperienza lavorativa e avrebbe scelto la Juventus come sua prossima destinazione. D’altro canto De Laurentiis non avrebbe intenzione di liberare il suo direttore sportivo, che ha un contratto con il Napoli di un altro anno. Non subito, almeno.

Già, perché stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il presidente partenopeo – consapevole di non poter trattenerlo controvoglia – avrebbe l’intenzione di lasciar andare Giuntoli soltanto a partire dal mese di settembre. Scelta che avrebbe il chiaro intento di non permettere la sua intromissione nelle scelte di calciomercato della Juventus.

Il Napoli, intanto, programma il proprio calciomercato, con De Laurentiis in prima linea. Al suo fianco agiranno, come sempre, l’a.d. Chiavelli, mentre per la parte tecnica e sportiva avrà più poteri il capo scout Maurizio Micheli.