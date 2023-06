Salta l’acquisto di Mount? Il Manchester United piomba su un altro calciatore del Napoli!

Non solo Kim e Osimhen, il Manchester United sarebbe sulle tracce di un altro calciatore del Napoli: è l’alternativa a Mason Mount.

Il calciomercato sta entrando pian piano nel vivo, con vari club alla ricerca dei giusti rinforzi da inserire nelle rispettive squadre. Tra le società più attive (e facoltose) c’è il Manchester United, che pare intenzionato a fare la spesa in Italia e più precisamente al Napoli. Da settimane, ormai, circola la news relativa alla volontà dei Red Devils di pagare la clausola rescissoria di Kim da circa 60 milioni di euro. Ma gli interessi nei confronti dei calciatori azzurri non terminano qui.

Il Manchester United è da tempo sulle tracce di Victor Osimhen, capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie A. Ten Hag lo stima parecchio e il nigeriano sarebbe nella lista dei preferiti per guidare l’attacco dei Red Devils, insieme a Harry Kane. Sul centravanti del Tottenham, però, è forte anche l’interesse del Real Madrid, che dovrà sostituire Benzema. Per acquistare Osimhen servirà comunque un esborso importantissimo, da almeno 130 milioni di euro a salire.

Il Manchester United mette nel mirino anche Zielinski del Napoli

E come se non bastasse la volontà di rafforzarsi dello United non finisce qui. L’intenzione della società è quella di regalare anche un trequartista a Ten Hag. L’obiettivo primario è Mason Mount del Chelsea, per cui i Blues chiedono almeno 70 milioni di sterline. Cifra altissima che starebbe facendo tentennare il Manchester.

Stando a quanto riferito da Manchester Evening News, a sorpresa l’alternativa potrebbe essere rappresentata da un altro calciatore del Napoli: Piotr Zielinski. Il contratto dell’attaccante polacco è in scadenza nel 2024, con i partenopei che hanno anche un’opzione per prolungare ancora l’accordo di un anno, ma alle stesse cifre attuale, ovvero con uno stipendio che si avvicina ai 4 milioni l’anno. Siccome l’intenzione del club è quella di ridurre i costi, è poco plausibile la possibilità che il Napoli eserciti l’opzione di rinnovo. Ecco perché per Zielinski ci sono due strade: restare rischiando di andare via a parametro zero, a meno di un rinnovo di contratto a cifre diverse, oppure quella della cessione.

In questo caso il Napoli avrebbe fissato la cifra per la vendita del polacco in circa 20 milioni di euro. Va detto che su Zielinski c’è anche il forte interesse della Lazio di Maurizio Sarri, ma è probabile che sia il calciatore, che De Laurentiis, preferiscano un’eventuale cessione all’estero piuttosto che in Serie A.