Nuovo allenatore Napoli, svolta Galtier: importante notizia sul PSG

Christophe Galtier è un nome forte per la prossima panchina del Napoli, ci sono importanti notizie relative al PSG.

Continua la ricerca da parte del Napoli per un nuovo allenatore che possa prendere il posto di Luciano Spalletti. Sono tanti i tecnici contattati dal presidente Aurelio De Laurentiis, tra questi pare ci sia anche l’allenatore del PSG, Christophe Galtier. Il mister campione di Francia, però, pare non sia destinato a restare a Parigi, visto che il club di Al-Khelaifi è in trattativa con Julian Nagelsmann, altro allenatore che piace agli azzurri.

Avvocati a lavoro, Galtier si sta per liberare dal PSG

Le leggi francesi non permettono di tenere sotto contratto due allenatori contemporaneamente, come invece accade in Italia. Ciò vuol dire che prima di formalizzare l’accordo con Nagelsmann, il PSG deve liberare Galtier. Il tutto con il Napoli in attesa per capire se partire all’assalto dell’allenatore francese.

Intanto, stando a quanto riportato da l’Equipe, starebbero aumentando le quotazioni di Galtier come allenatore del Napoli, tanto che ora sarebbe il preferito della lista di Aurelio De Laurentiis. Sempre dalla Francia fanno sapere che lo stesso allenatore entro pochi giorni dovrebbe liberarsi dall’attuale contratto, con il suo avvocato impegnato a risolvere le ultime questioni con il PSG.

Insomma, tutte le strade sembrano portare a Galtier come prossimo allenatore del Napoli, che così ritroverebbe Osimhen dopo averlo avuto alle sue dipendenze al Lille.