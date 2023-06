Galtier in pole per la panchina del Napoli: con lui potrebbe tornare un ex azzurro

Christophe Galtier è in pole per prendere l’eredità di Luciano Spalletti e sedere sulla panchina del Napoli. Il tecnico francese avrebbe chiesto a un ex azzurro di far parte del suo staff.

Sono tre i nomi più caldi in queste ultime ore per il ruolo di prossimo allenatore del Napoli: Christophe Galtier, Paulo Sousa e Rudi Garcia si contendono la panchina azzurra. Mentre i primi due sono ancora sotto contratto rispettivamente con Paris Saint-Germain e Salernitana, Garcia è libero e pronto per firmare il contratto. Ma il presidente Aurelio De Laurentiis sembra voler virare sull’altro allenatore francese, colui che negli ultimi tre anni ha vinto due Ligue 1.

Galtier, dopo una sola stagione nella capitale francese, è già pronto a salutare il PSG: la società ha deciso di affidare la panchina a Julian Nagelsmann e deve trattare con il tecnico francese la buonuscita. L’ex Lille potrebbe ottenere una cifra importante che va dai 6 agli 8 milioni di euro: una volta completata questa operazione, sarà libero di cercare una nuova squadra. Il Napoli è lì alla porta e, secondo quanto rivelato da “Il Mattino”, grazie anche agli sgravi fiscali del Decreto Crescita, sarebbe già pronto a offrirgli un contratto da 5 milioni netti (8 milioni lordi). Galtier ci sta pensando tant’è che avrebbe già chiesto la disponibilità a un ex Napoli di far parte del suo potenziale staff.

Ghoulam potrebbe tornare al Napoli

Infatti, secondo quanto riportato sempre dall’edizione odierna de “Il Mattino”, Galtier avrebbe chiesto a Faouzi Ghoulam di aiutarlo in questa sua nuova avventura. Il terzino sinistro algerino, dopo aver terminato l’avventura al Napoli la scorsa estate, è tornato a giocare a gennaio, firmando un contratto di cinque mesi con l’Angers. Il club francese però non è riuscito a salvarsi, è scivolato in Ligue 2 e il contratto di Ghoulam, in scadenza il 30 giugno, non sarà rinnovato.

Ghoulam è stato sempre molto amato dai tifosi del Napoli e lui non ha mai nascosto la stima e il rispetto che nutre per città e club. Arrivato all’ombra del Vesuvio dal Saint-Etienne nel gennaio del 2014, l’algerino è rimasto a Napoli per ben otto anni, conquistando due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. I due brutti infortuni hanno compromesso e non poco la sua carriera, ma ora Ghoulam potrebbe tornare a Napoli in un nuovo ruolo. E lui che conosce così bene l’ambiente potrebbe essere un grande aiuto per Galtier.