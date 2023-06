Il Napoli prepara la cessione, budget da 150 milioni: la prima richiesta è Lozano!

Hirving Lozano è tra i calciatori che potrebbero lasciare il Napoli nel corso della sessione estiva di calciomercato, per lui è arrivata un’importante richiesta.

Sta pian piano entrando nel vivo il calciomercato, con tanti club che iniziano a muovere i contatti concreti per reperire informazioni per gli acquisti. In casa Napoli, oltre la questione allenatore, va risolta anche quella relativa al prossimo direttore sportivo. Nonostante ci sia Cristiano Giuntoli sotto contratto, a portare avanti le trattative – per ora – è il capo scout Maurizio Micheli.

L’Aston Villa fa sul serio, Emery vuole Lozano

Da capire ancora quali saranno le valutazioni sui calciatori che il Napoli deciderà di trattenere, oltre ai big. In Uscita, non è un mistero, c’è Hirving Lozano, attaccante messicano con il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Visto l’ingaggio importante (4 milioni di euro l’anno, ndr), i partenopei non sarebbero propensi a proporre il rinnovo dell’accordo, motivo per cui le scelte sembrano essere soltanto due: andare avanti fino alla scadenza naturale del contratto, perdendolo poi a parametro zero; oppure cederlo al miglior offerente.

E proprio in tal senso pare siano arrivati interessanti novità. Stando a quanto riferito dai media inglesi, infatti, l’Aston Villa si sarebbe mosso per l’acquisto di Lozano. Il club allenato da Unai Emery ha un progetto ambizioso, tanto da aver imbastito un budget per il mercato estivo da 150 milioni di euro. Lo stesso allenatore avrebbe messo tra i propri obiettivi proprio l’attaccante messicano del Napoli, che potrebbe essere tentato dall’esperienza in Premier League.

Il Napoli fissa il prezzo per Lozano

Il Napoli non si opporrebbe alla cessione, a patto che arrivi una proposta allettante. Ricordiamo che Lozano arrivò in azzurro 4 anni fa, pagato oltre 40 milioni di euro dal PSV Eindhoven. Il prezzo sembra essersi abbassato in questi mesi e la situazione contrattuale non fortifica la posizione dei partenopei: probabile che per una cifra intorno ai 20 milioni di euro il Napoli possa liberare Lozano per l’Aston Villa.