Galtier, il giornalista a gamba tesa: “Non è all’altezza per il Napoli per un motivo”

Christophe Galtier è uno dei nomi più monitorati dal Napoli per la panchina: tuttavia, c’è che non gradisce il suo profilo per sostituire Luciano Spalletti.

In queste ore il nome di Christophe Galtier avanza prepotentemente in orbita Napoli. Il tecnico, ora sotto contratto con il Paris Saint-Germain, venne già accostato due anni fa al club azzurro, che alla fine virò su Luciano Spalletti. Chissà se ora sarà proprio il francese a prendere il posto del tecnico campione d’Italia, ma la situazione è tutta in divenire e aperta anche a clamorosi colpi di scena.

Se Aurelio De Laurentiis – che intanto porta avanti il suo casting, in prima persona – ritiene l’ex Lille e Nizza un profilo interessante, c’è chi non sembra gradire l’eventuale approdo dell’allenatore transalpino all’ombra del Vesuvio.

Pistocchi boccia il francese: sentite qui

Chi non è fortemente entusiasta di un possibile arrivo a Napoli di Christophe Galtier è il giornalista Maurizio Pistocchi che, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha così commentato:

Non ritengo Galtier all’altezza del Napoli. Non conosce il campionato italiano e ci metterebbe un po’ di tempo prima di conoscere le caratteristiche degli avversari.

Perplessità, dunque, per Pistocchi, che inoltre ha anche aggiunto che virerebbe su un profilo più esperto per il nostro campionato, “così sarebbe più facile ereditare il lavoro di Luciano Spalletti”.

Candidatura divisiva, dunque, quella di Galtier, che intanto ha ancora da risolvere il suo ricco contratto con il Paris Saint-Germain se vuole accasarsi altrove in previsione della prossima stagione.