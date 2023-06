Futuro Osimhen, due offerte per il nigeriano: richiesta dell’agente alla società

Victor Osimhen è corteggiato da parecchi top club europei: arrivate le prime due offerte per il bomber nigeriano. L’agente spinge per incontrare la società.

L’obiettivo principale del Napoli per questa sessione di mercato estiva che partirà a breve è chiaro: il club farà di tutto per trattenere i top player. Dopo la conquista dello scudetto e un’ottima annata anche in Champions League, i fari delle big del calcio europeo sono tutti puntati sui vari Kim Min-jae, Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Mentre per il difensore sudcoreano c’è una clausola rescissoria che limita all’osso il potere della società, per la coppia d’oro bisogna prima passare da Aurelio De Laurentiis.

PSG e Chelsea su Osimhen, l’agente vuole incontrare il Napoli

Sono tantissimi i top club europei che farebbero follie per Osimhen, ma, secondo l’edizione odierna de “Il Mattino”, sarebbero arrivate le prime offerte di PSG e Chelsea. Offerte che sono arrivate alla scrivania di Roberto Calenda, agente del bomber nigeriano, che ora spinge con la società per avere un incontro e chiarire la situazione: nella giornata di ieri, Calenda avrebbe chiesto a De Laurentiis un vertice per delineare il futuro di Victor.

Ma il Napoli potrà veramente trattenere il nigeriano? In caso di offerta monstre, ovvero superiore ai 120 milioni di euro, sarà difficile dire di “no”. Soprattutto se si considera che il contratto di Osimhen è in scadenza a giugno 2025 ed è stato ribadito a più riprese che non c’è nessuna intenzione di rinnovare. Quindi, in caso di mancata cessione in questa sessione di mercato, il prezzo del capocannoniere della Serie A crollerebbe nell’estate del 2024, vista la più immediata scadenza del contratto. Tutte valutazioni che il Napoli sta prendendo in considerazione. Ma prima ci dovrà essere l’incontro con Calenda.