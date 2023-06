Fabio Cannavaro sulla panchina del Napoli? C’è la risposta dell’ex difensore

Tra i tantissimi nomi accostati alla panchina del Napoli si è fatto anche quello di Fabio Cannavaro. L’ex campione del mondo ha risposto sulle voci su presunti contatti tra le parti.

Il nome del nuovo allenatore del Napoli è ancora avvolto dal mistero: il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato di ben quaranta nomi nella sua lista. Una provocazione forse quella del patron azzurro, ma con un fondo di verità: De Laurentiis sta ancora valutando diversi profili prima di affidare a qualcuno questo ruolo importante.

Oltre i vari Italiano, De Zerbi, Sousa, Galtier, Garcia ecc. nei giorni scorsi è circolata anche una voce su dei presunti contatti tra il Napoli e Fabio Cannavaro, rimasto senza squadra dopo l’esperienza a dir poco infelice sulla panchina del Benevento. Un nome che è sembrato alquanto strano sin da subito: Cannavaro avrà bisogno di più esperienza in Italia prima di prendere una panchina così prestigiosa.

A proposito di ciò, lo stesso Cannavaro ha voluto subito smentire questa ipotesi. In occasione dell’evento all’Hotel Poseidon di Torre del Greco del “FCF Tour Bike 2023”, organizzato proprio dalla Fondazione Ferrara-Cannavaro, l’ex campione del mondo ha parlato del Napoli e ha chiuso le porte a questa possibilità di sedere sulla panchina azzurra. Di seguito le sue parole.

L’emozione per lo scudetto è la stessa di tutti coloro che lo stavano aspettando da tantissimo tempo. Possiamo dire che poteva arrivare prima, ma l’importante è che alla fine sia arrivato. Questo traguardo è merito di una squadra e di un allenatore che hanno fatto la differenza. Il mio nome nella lista dei quaranta allenatori di De Laurentiis? Non lo so, credo di essere fuori da questa lista (ride, ndr). Io posso dire di non aver parlato con nessuno. Kim è uno di quei giocatori che ha fatto la differenza, sarà sicuramente difficile sostituirlo.