“Ci siamo, il Napoli ha inviato la bozza del contratto”: che indizio sul nuovo allenatore!

Arrivano indizi importanti sul possibile nuovo allenatore del Napoli: che avrebbe già inviato le prime bozze dei contratti: l’esperto di mercato svela di chi si potrebbe trattare.

Il Napoli continua la sua caccia al nuovo allenatore. Il casting guidato dal patron Aurelio De Laurentiis va avanti ormai da settimane, non appena Luciano Spalletti ha comunicato la sua intenzione di lasciare al termine della stagione.

Sono tanti i nomi accostati alla panchina azzurra, anche se in queste ore il cerchio sembra stringersi. Per quanto riguarda Paulo Sousa, il portoghese ha annunciato che resterà alla Salernitana, per cui il nome dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Polacca è da depennare. Negli ultimi giorni, in particolare, sono due le candidature che sono avanzate: quelle che portano a Christophe Galtier e Rudi Garcia.

Rivelazione di Venerato sul nuovo allenatore del Napoli

Il giornalista, nonché esperto di calciomercato, Ciro Venerato ha fatto il punto della situazione in merito al possibile nuovo tecnico del Napoli. A tal riguardo, il giornalista della RAI ha rivelato un retroscena importante e che può essere per certi versi anche indicativo.

“In Francia gli operatori di mercato vicini ai legali di Galtier danno per fatto l’accordo con il Napoli”, ha svelato l’esperto di mercato. Che poi ha aggiunto: “II club azzurro avrebbe già inviato una bozza di contratto al futuro allenatore stando a quanto trapela dagli uffici della Filmauro. Sarà il contratto di Galtier? Lo scopriremo forse prima di domenica”.

Venerato svela ulteriori novità circa le cifre di contratto. “4 milioni più bonus per 2 anni con eventuali opzioni e possibile clausola. Sembrerebbero risolti anche i problemi legati ai diritti di immagine. Intanto Paulo Sousa attende notizie. Ma oggi gli indizi portano a Galtier”.

Resta alla finestra anche Rudi Garcia, che secondo il giornalista nelle ultime ore sarebbe protagonista di un balzo in avanti importante nella corsa alla panchina del Napoli.