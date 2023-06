Paulo Sousa esce allo scoperto: annuncio sul suo futuro

Paulo Sousa è uno dei tanti allenatori accostati alla panchina del Napoli: l’allenatore portoghese, intervistato dal portale “SOL”, ha annunciato il suo futuro.

Si stringe sempre di più la lista di nomi di Aurelio De Laurentiis: i presunti quaranta allenatori attenzionati dal presidente azzurro per la panchina del Napoli stanno pian piano diminuendo. I tre tecnici attualmente più in voga sono i due francesi Rudi Garcia e Christophe Galtier e il portoghese Paulo Sousa.

L’ex Fiorentina ha però ancora un contratto con la Salernitana e dovrebbe pagare una penale di quasi 2 milioni entro il 20 giugno per liberarsi in anticipo e poter firmare con il Napoli. Opzione che sta pian piano perdendo quota, visti anche i buoni rapporti tra De Laurentiis e Danilo Iervolino. Paulo Sousa potrebbe così rimanere a Salerno.

Proprio riguardo il suo futuro imminente, Paulo Sousa ne ha parlato ai microfoni del portale portoghese “SOL”. L’allenatore granata, arrivato a Salerno a febbraio subentrando a Davide Nicola, ha confermato di voler continuare la sua avventura con la Salernitana: depennato il suo nome dalla lista di prossimi allenatori del Napoli.

Per ora, la mia idea è restare, sto già lavorando per la prossima stagione. Ho già presentato al direttore sportivo la tipologia di giocatori che ci servono per rafforzare la squadra, non vedo ragioni per cambiare il piano che stiamo costruendo. Sapete che per me la cosa più importante è presentarmi un progetto all’interno del quale posso non solo evolvere come allenatore ma anche contribuire alla valorizzazione dei giocatori e alla crescita delle infrastrutture. C’è questa idea alla Salernitana perché il presidente è disposto ad acquistare un terreno vicino al nostro campo di allenamento in modo da poter costruire una vera città dello sport con tutto ciò di cui i giocatori hanno bisogno.