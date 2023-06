Panchina Salernitana, Iervolino tenta il colpaccio: contatti con un ex Napoli

La Salernitana potrebbe salutare Paulo Sousa: Iervolino e De Sanctis provano il colpaccio e hanno fatto un tentativo per un ex allenatore del Napoli.

Sono ore caldissime sull’asse Napoli-Salerno: l’incontro di venerdì scorso tra il presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, e l’allenatore della Salernitana, Paulo Sousa, ha infuocato il mercato. Il tecnico portoghese è stato accostato con prepotenza alla panchina del Napoli dopo il meeting con De Laurentiis e questa cosa non è andata giù alla Salernitana: Sousa ha infatti un contratto ancora in essere con il club granata.

Questo “sgarbo” non è piaciuto al club che ora si sta guardando intorno per cercare un nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Una decisione che è stata presa a prescindere dal possibile approdo dell’ex Fiorentina all’ombra del Vesuvio. Tra i vari nomi che sono attenzionati da Iervolino e il DS Morgan De Sanctis c’è anche quello di Gennaro Gattuso, al momento senza squadra dopo l’esperienza infelice in Spagna sulla panchina del Valencia. Nelle ultime ore però circola un’ipotesi a sorpresa che potrebbe far sognare tutti i tifosi granata.

Benitez alla Salernitana, Iervolino e De Sanctis ci provano

Come rivelato da “TuttoSalernitana.com”, sono diversi i nomi nella lista di Iervolino, pronto a iniziare a incontrarli domani a Roma. In pole c’è Andrea Pirlo, reduce dall’esperienza in Turchia al Karagumruk; sullo sfondo resta appunto Gennaro Gattuso, che però chiederebbe un ingaggio maggiore rispetto a quello richiesto dall’ex Juve. Ma il nome rivelato in esclusiva proprio da “TuttoSalernitana.com” è di quelli importanti: si tratta infatti dell’ex Napoli Rafa Benitez.

Il sito riporta di un contatto tra le parti e di un tentativo concreto di Iervolino e De Sanctis per provare il colpaccio sotto traccia. Benitez si sarebbe così preso qualche giorno per prendere una decisione e comunicarla alla società. Dalle ultime dichiarazioni del tecnico spagnolo ex Liverpool e Real Madrid, però, si evince una gran voglia di voler tornare ad allenare, dopo l’esperienza deludente all’Everton della stagione 2021/2022. Chissà che il progetto della Salernitana non possa convincere il buon Rafa a rimettersi in gioco in una realtà sicuramente più piccola rispetto a quelle allenate in passato.