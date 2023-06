Nuovo allenatore Napoli, non solo Garcia: De Laurentiis pensa a un altro ex Roma

È ancora vivo il casting per sedere sulla panchina del Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis è ancora alla ricerca del nuovo allenatore e tra i nomi è spuntato un altro ex Roma oltre quello di Rudi Garcia.

I tifosi partenopei si chiedono chi sarà l’uomo che prendere la pesantissima eredità di Luciano Spalletti, ma la lista del presidente azzurro è piena di nomi. Quello più caldo negli ultimi giorni è il nome di Paulo Sousa, ma non è facile arrivare al tecnico portoghese: Sousa ha un contratto con la Salernitana e bisognerebbe pagare la clausola di un milione per farlo sbancare all’ombra del Vesuvio. Visti anche i buoni rapporti tra De Laurentiis e Iervolino, il nome di Sousa si è raffreddato nelle ultime ore.

È spuntato invece il nome di un altro allenatore nelle ultime ore: come rivelato dal giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, De Laurentiis starebbe pensando anche a Paulo Fonseca, attualmente sulla panchina del Lille. Oltre a Rudi Garcia, quindi, c’è un altro ex Roma nella lista del presidente del Napoli. A confermare il contatto tra De Laurentiis e Fonseca ci ha pensato anche il giornalista Valter De Maggio nel corso del programma “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le parole di Gianluca Di Marzio rivelate a Sky Sport.