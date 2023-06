Napoli pronto a chiudere per il difensore, ha un passato in Serie A: offerti 18 milioni!

Quali saranno i colpi del calciomercato del Napoli? Il club azzurro è pronto all’assalto decisivo per l’erede di Kim Minjae: arriva dall’Eredivisie!

Ormai non è un mistero: Kim Minjae potrebbe dire addio al Napoli. Il club azzurro sa che il Manchester United potrebbe con ogni probabilità pagare la clausola rescissoria valida nelle prime due settimane di luglio. La dirigenza, però, non vuole farsi cogliere impreparata, motivo per cui è già sulle tracce sull’eventuale sostituto dell’ex Fenerbahce.

C’è un nome, in particolar modo, che ormai da settimane circola nell’ambiente e arriva dall’Eredivisie, precisamente dal Feyenoord (con un passato anche nel nostro campionato).

Hancko-Napoli: il punto sulla trattativa

Il nome è quello di David Hancko, difensore della Nazionale slovacca e che ha alle spalle un’esperienza anche in Serie A con la Fiorentina. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui gli azzurri lo hanno opzionato per sostituire Kim Minjae, qualora eventualmente dovesse dire effettivamente addio. Il quotidiano si sbilancia, dando quasi per fatta la cessione del sudcoreano al Manchester United ma nel calcomercato, si sa, i colpi di scena sono all’ordine del giorno.

Tra il Napoli e il Feyenoord, stando alla medesima fonte, vanno avanti le trattative: il club olandese chiede 23 milioni di euro mentre, al momento, i partenopei sono fermi sui 18 milioni.