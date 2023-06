Il bomber saluta subito: tifosi del Napoli senza parole

Il Napoli, dopo la grande gioia dello Scudetto, sta ragionando su come ripartire per la prossima stagione: il giocatore può dire addio dopo un solo anno? Le novità.

Il Napoli ricorderà questa stagione a lungo e non potrà mai fare a meno di ripensare alla gioia provata nella conquista di questo scudetto, tanto desiderato quanto agognato. Il terzo della sua storia, quel trofeo che mancava dal trentatré anni. E che adesso è stato levato al cielo davanti a un Diego Armando Maradona gremito di tifosi azzurri. Ciò che è stato compiuto da Luciano Spalletti e dai suoi non si può spiegare a parole. Ma resterà scolpito nel cuore di una città. Di un popolo.

Il Napoli quindi dopo una grande stagione deve affrontare qualche cambiamento al suo interno, puntando a restare competitivo. Luciano Spalletti è stato accontentato da Aurelio De Laurentiis con il suo anno sabbatico. Cristiano Giuntoli ancora non è molto chiaro cosa farà, pur essendo sotto contratto fino al 2024.

I top club europei hanno poi messo gli occhi su diversi azzurri che si sono messi particolarmente in mostra. Primo tra tutti Victor Osimhen, ma anche Kvicha Kvaratskhelia, Kim Min-jae (il più prossimo all’addio). Ma non solo. C’è anche un altro giocatore che dopo appena un anno si sta preparando per dire addio. Le ultime novità di mercato.

Napoli, Simeone può già dire addio? Le novità sull’argentino che è stato un’arma in più per Spalletti

Il Napoli sta ragionando sul mercato, tanto in entrata quanto in uscita. Alcuni profili più di altri sembrano essere vicini alla cessione, ma il punto della situazione su un giocatore in particolare l’ha fatto ‘Fantacalcio.it’. Il futuro di Giovanni Simeone è infatti incerto. L’argentino è rinato a Napoli e ha dato un grande apporto alla squadra di Luciano Spalletti. Ma potrebbe comunque dire addio dopo appena un anno, con grande sorpresa per tutto l’ambiente partenopeo.

Il futuro di Giovanni Simeone è perciò ancora incerto. Il Napoli deve scegliere se esercitare l’opzione di riscatto del cartellino del giocatore dal Verona. Ma l’assenza del nuovo allenatore non permette al club di avere le idee chiare sul futuro e sui giocatori a cui affidarsi. Nel frattempo, allora, c’è un altro club di Serie A che monitora con attenzione la situazione. Si tratta della Lazio di Maurizio Sarri. Simeone potrebbe, infatti, essere il ricambio ideale di Ciro Immobile in attacco.