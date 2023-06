Kim lascia il Napoli: beffa Manchester United, c’è un altro club

Il futuro di Kim MinJae è sempre più distante dal Napoli. Il difensore sudcoreano è stato uno dei migliori della storia del club con una stagione strepitosa, conclusasi con la vittoria dello Scudetto e con il premio di “Miglior Difensore della Serie A 2022-23“.

Nel contratto dell’ex Fenerbahçe c’è una clausola rescissoria che non spaventa i top club e valida dal 1° al 15 luglio che può portarlo via da Napoli. Attualmente è in Corea del Sud per svolgere il servizio militare ma il viaggio da Napoli e Seoul potrebbe essere stato l’ultimo collegamento tra le parti.

Kim – Napoli: il Manchester United si defila, c’è il Newcastle

Nel calciomercato estivo Kim MinJae è destinato a lasciare Napoli. Secondo Il Corriere dello Sport, però, c’è una novità assoluta rispetto alle notizie rivelate negli ultimi giorni: il Manchester United non è più in pole position per acquistare il difensore classe ’96.

Ora c’è il Newcastle pronto a fare l’offerta decisiva per prendere Kim. I Magpies si sono qualificati in Champions League e con gli sceicchi a capo della proprietà i progetti sono molto importanti in vista del futuro. La volontà del club bianconero di Premier League è quella di acquistare MinJae nei primi giorni di luglio e iniziare al meglio la nuova stagione.