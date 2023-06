Anguissa: “Triste per Spalletti. Futuro a Napoli? C’è una sola verità”

La vittoria dello Scudetto ha portato al Napoli un vento di rivoluzione, iniziato con l’addio di Luciano Spalletti. Il tecnico lascerà un’eredità importante al suo sostituto ma anche un “vuoto morale” in tutti i calciatori, come raccontato anche da Frank Zambo Anguissa ai microfoni di Marca.

Sono triste per l’addio di Spalletti. Perdiamo un grande uomo e un grande allenatore. Il mister è una brava persona, si è sempre preso cura dei giocatori, ha sempre parlato tanto con noi, ha un bellissimo carattere. Dobbiamo rispettare la sua scelta ma nessuno sa cosa è successo. Ciò che ha fatto resta ed è incredibile.

Anguissa chiaro sul futuro: “Decide il Napoli”

Frank Anguissa è stato uno dei migliori del Napoli in questa stagione e il suo nome è stato attenzionato dalle grandi d’Europa. Con gli azzurri ha trovato la sua dimensione adatta e non sembra intenzionato ad ascoltare le proposte in arrivo dall’estero.