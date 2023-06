Commozione totale, il ricordo di Spalletti è da brividi

Il Napoli ha vinto lo Scudetto e festeggiato ormai diversi giorni fa questo traguardo meraviglioso: Spalletti con il suo discorso ha fatto commuovere e riflettere.

Il Napoli ha festeggiato, chiudendo in bellezza con la vittoria all’ultima giornata al Diego Armando Maradona, ufficialmente la vittoria dello Scudetto. Il terzo della sua storia, arrivato grazie a un grande lavoro di squadra dopo trentatré anni. Luciano Spalletti ha festeggiato e gioito, ma ha anche voluto fare un discorso ben preciso.

Da un lato la festa, dall’altro la commozione. Non solamente per la vittoria del titolo di Campioni d’Italia. Ma anche per il discorso fatto in conferenza stampa da Luciano Spalletti. Il tecnico azzurro ha voluto, infatti, ricordare Giulia Tramontano, 39esima donna vittima di femminicidio in Italia.

Una storia brutale dovuta a un uomo, se così può essere definito, che ha imparato a vivere di odio e di rancore. Che è “disumano”, proprio come detto dallo stesso Spalletti. Con Giulia non se ne è andata solo una persona: se ne è andata una donna, una madre, una vita. E il tecnico ha voluto parlare di lei perché non bisogna restare indifferenti ma anzi bisogna necessariamente agire. E cosi anche le parole dell’allenatore del Napoli hanno toccato i cuori di tante persone per un tema cosi particolare.

Napoli, Luciano Spalletti e il ricordo (con il monito) di Giulia Tramontano: “Si sta diventando disumani”

Luciano Spalletti, grazie alla visibilità che il suo discorso avrebbe raggiunto, ha voluto utilizzare il mezzo della conferenza stapa per ricordare Giulia Tramontano. Sono ancora impresse nella memoria di tifosi e non sono queste parole che hanno fatto ovviamente anche il giro del web. “Mi hanno detto che Giulia Tramontano era molto tifosa del Napoli”, ha iniziato così il suo discorso. “Gli uomini che fanno male a una donna confessano al mondo la loro vigliaccheria, la uccidono non una sola volta. Si uccide la vita, non solo una persona. Bisognerebbe rimanere umani qualche volta perché qui si sta diventando disumani”.

“Con questo omicidio – ha continuato il tecnico del Napoli – è stata cancellata una storia che andava vissuta. La festa Scudetto è perciò stata anche Giulia e il suo bambino“. “Chi pensa di risolvere le cose con la violenza, è un perdente senza futuro”, ha concluso. Con parole che toccano direttamente e che dovrebbero non solo far riflettere, ma che dovrebbero anche far agire. Affinché tutto questo marcio, tutto questo odio non ci siano più in una quotidianità che dovrebbe essere quanto più possibile libera.