Nuovo allenatore Napoli, Pedullà insiste: “Questo nome va ancora considerato”

La domanda che tutti i tifosi del Napoli si pongono in questi giorni è una: chi sarà il nuovo allenatore? Sono tantissimi i tecnici nella lista del presidente Aurelio De Laurentiis, ma il patron azzurro ha detto che c’è ancora tempo per decidere il nome giusto da far sedere sulla panchina azzurra.

Nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Paulo Sousa: nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra il tecnico portoghese e De Laurentiis. Sousa è però sotto contratto con la Salernitana e la trattiva sembra essere più complicata del previsto.

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha dato aggiornamenti sul suo profilo Twitter: il giornalista di Sportitalia non esclude ancora la pista Christophe Galtier, in uscita dal Paris Saint-Germain.