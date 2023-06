Lascia il Napoli, arrivano conferme: ha già accettato l’offerta per la cessione

Il Napoli è già attivo sul calciomercato, con trattative che stanno entrando nel vivo: una cessione potrebbe essere chiusa già nei prossimi giorni.

Continua la ricerca da parte del Napoli di un nuovo allenatore, che possa raccogliere l’eredità lasciata da Luciano Spalletti. Il presidente Aurelio De Laurentiis schierato in prima linea per la scelta del successore. Intanto gli uomini mercato della società, con a capo Maurizio Micheli – in attesa di capire quale sarà il futuro di Cristiano Giuntoli -, a condurre le trattative. Una di queste potrebbe riguardare una cessione.

Demme accetta il trasferimento all’Hertha Berlino

Stando a quanto riferito da Sky Sport Germania, infatti, Diego Demme sarebbe molto vicino al ritorno in patria. Il centrocampista azzurro, che ha giocato ben poco nell’ultima stagione al Napoli, pare abbia accettato la corte dell’Hertha Berlino.

Il club della capitale tedesca è appena retrocessa in seconda divisione dalla Bundesliga, ma ha un progetto importante per l’immediata risalita della squadra. Per farlo ha però bisogno di calciatori di esperienza e qualità e Demme rientrerebbe perfettamente tra le loro scelte.

Il calciatore – secondo quanto riferiscono in Germania – avrebbe già accettato il trasferimento e ci sarebbe anche l’accordo per uno stipendio ridotto rispetto ai 2,5 milioni percepiti attualmente, con un contratto valido fino al 2026. Manca, invece, l’intesa sulla cifra del trasferimento con il Napoli.

Gli azzurri non vogliono lasciar partire Demme gratis, seppur il contratto sia in scadenza tra solo un anno. I dirigenti dell’Hertha Berlino sono comunque convinti nel buon esito dell’affare: per arrivare alla fumata bianca, presumibilmente, bisognerà attendere un po’ e alzare l’offerta economica.