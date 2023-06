Calciomercato Napoli, colpo in difesa dalla Premier: affondo per l’erede di Kim

CALCIOMERCATO NAPOLI – In attesa di capire quale sarà la guida tecnica del Napoli a partire dal prossimo anno, il Napoli è già attivo sul calciomercato per portarsi avanti in questioni che si preannunciano spinose. Su tutte, il club azzurro potrebbe vedersi costretto ad assicurarsi un sostituto di Kim Minjae: tra il 1° e il 15 luglio il Manchester United potrebbe versare l’importo della clausola rescissoria per strapparlo al club di Aurelio De Laurentiis.

Chi prenderà il posto dell’ex Fenerbahce, qualora quest’ultimo dovesse dire effettivamente addio? A stando a quanto riportato da La Repubblica oggi in edicola, c’è un profilo su cui il club partenopeo starebbe puntando forte.

Piace Kiwior, colpo vicino?

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte riguardo l’interesse per Jakub Kiwior, ex giocatore dello Spezia (ora all’Arsenal) che sarebbe finito nuovamente nel mirino degli azzurri: