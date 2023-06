Calciomercato Napoli, due colpi dall’Asia per espandere il brand: i nomi

Il Napoli è alla caccia di nuovi colpi, in attesa di capire quale sarà il futuro tecnico del club azzurro. Chi, invece, dirà con ogni probabilità addio è il difensore Kim Min-jae: il Manchester United è pronto a versare l’importo della clausola rescissoria, per cui la dirigenza partenopea vaglia i diversi profili per eventualmente sostituire l’ex Fenerbahce.

A fare il punto della situazione è l’edizione online della Gazzetta dello Sport, che conferma due nomi circolati proprio in queste settimane in orbita azzurra.

Ito e Itakura in orbita Napoli