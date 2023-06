40 milioni e clausola pagata: il Napoli piazza il primo colpo

Il Napoli sonda il mercato, alla ricerca di rinforzi. De Laurentiis ha le idee chiare: il prossimo colpo costerà 40 milioni, i dettagli.

È in fermento il Napoli. Il club ha infatti iniziato a lavorare in vista della prossima sessione del mercato. La priorità, al momento, consiste nell’individuare l’adeguato sostituto di Luciano Spalletti: le piste battute fin qui (come ad esempio Luis Enrique) non hanno dato esito positivo ed ora, come spiegato dal presidente Aurelio De Laurentiis, si sta analizzando una lista composta da 40 nomi. In corso anche le valutazioni sul futuro di alcuni titolari che, in caso di partenza, verranno adeguatamente rimpiazzati.

Ad essere in bilico, in particolare, è Piotr Zielinski legato ai colori azzurri fino al 2024. La trattativa relativa al rinnovo è scattata tuttavia i vari incontri andati in scena non hanno consentito alle parti di individuare un principio d’intesa. La causa è da ricercare nel fatto che la dirigenza, nell’ambito del piano di contenimento dei costi, ha messo sul piatto una proposta contenente cifre più basse rispetto a quelle percepite dal polacco.

Il quale, dal canto suo, non vorrebbe discostarsi troppo dal suo attuale ingaggio (3.5). Le interlocuzioni proseguiranno a stretto giro di posta. I partenopei sperano di chiudere la pratica in maniera positiva ma l’attuale situazione di stallo ha spinto De Laurentiis a mettersi alla ricerca di un possibile erede di Zielinski. Nelle scorse settimane si era parlato molto di Lazar Samardzic, autore di 5 gol e 4 assist in 37 apparizioni in campionato con indosso la maglia dell’Udinese. I friulani sono disposti a cederlo, in cambio di 25 milioni. Se ne riparlerà più avanti. Il Napoli, nel frattempo, sogna pure un altro giovane talento.

Napoli, occhi puntati sul talento in rampa di lancio: servono 40 milioni

I riflettori, stando a quanto riportato dal giornalista d ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio, sono stati puntati su Gabri Veiga del Celta Vigo. Il classe 2002, nonostante la giovane età, in questa stagione è diventato una colonna portante della squadra galiziana: 36 presenze in Liga (26 da titolare) più altre 3 in Coppa del Re “condite” da 11 gol e 4 assist. Un bottino eccellente, che lo ha fatto finire pure nei radar del Real Madrid e del Manchester City.

Portarlo via dalla Spagna, in ogni caso, si preannuncia impegnativo dal punto di vista economico visto che l’unico modo per ingaggiarlo sarà pagare i 40 milioni previsti dalla clausola rescissoria. Tutto, quindi, dipenderà da Zielinski. La Lazio conta di regalarlo a Maurizio Sarri come premio per aver centrato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e a breve proverà a farsi avanti. Dentro o fuori. Il Napoli, intanto, è pronto per ogni evenienza.