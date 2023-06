Osimhen richiesto dal PSG, richiesta precisa alla società: i dettagli dell’offerta

Importanti novità circa il futuro di Victor Osimhen e il Napoli. L’attaccante nigeriano è stato probabilmente il maggior artefice dello scudetto azzurro, con ben 26 reti realizzate in campionato. Una stagione che ha consacrato Osimhen come uno dei migliori centravanti del mondo e che ha attirato le attenzioni dei maggiori club europei.

L’offerta del PSG per Osimhen

Stando a quanto riportato dalla redazione di Radio Punto Nuovo, a pensare a Osimhen è soprattutto il PSG. Il nome di Osimhen sarebbe in cima alla lista degli acquisti di Julian Nagelsmann, allenatore contattato da De Laurentiis, ma che pare ormai avviato verso la panchina parigina.

La richiesta del Napoli

Dalla Francia sarebbero disposti a proporre al nigeriano uno stipendio da 10-12 milioni a stagione. Offerta difficilmente rifiutabile. Il Napoli comunque non farà sconti: per acquistare Osimhen serviranno proposte non inferiori ai 130 milioni più bonus.