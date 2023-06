“Gaffe di Gigi D’Alessio”, è successo durante la festa scudetto: tifosi del Napoli furiosi

Il Napoli ha festeggiato e continua a festeggiare lo scudetto conquistato in questa stagione 2022/23, ma il gesto di Gigi D’Alessio non è stato apprezzato.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha conquistato lo scudetto in questa stagione 2022/23 e la festa continua nella città e tra i tifosi partenopei. Ma il gesto di Gigi D’Alessio non è stato apprezzato. Ecco di cosa si è trattato.

Il Napoli si sta godendo il momento, mentre continua la costruzione del proprio progetto. Luciano Spalletti ha ringraziato il popolo azzurro e ha deciso di prendersi il suo tempo dopo il grande traguardo. Cristiano Giuntoli sta ancora ragionando sul da farsi. Ma il Napoli resta.

In tanti hanno allora festeggiato e si sono goduti il momento. Tra questi anche volti noti del mondo dello spettacolo italiano. Come, ad esempio, Gigi D’Alessio. Anche se un suo gesto, al Plebiscito, non è piaciuto al giornalista Antonio Corbo.

Napoli, le parole del giornalista Corbo sul gesto di Gigi D’Alessio

Il giornalista Antonio Corbo, tramite le pagine de ‘La Repubblica’ sottolinea quanto accaduto con Gigi D’Alessio durante la festa scudetto del Napoli: “Dopo l’incontro e le premiazioni sono state lasciate le porte spalancate al cattivo gusto. Pessima la qualità dei comici, puerile Alessandro Siani, irrisorio e ripetitivo il Peppe dei lunedì sportivi in tv. Fino allo sconcerto e alla gaffe di Gigi D’Alessio. Che si sente in diritto più di Spalletti, Osimhen e dell’intera squadra di mettersi al centro della scena“.

“Al Plebiscito – ha continuato Antonio Corbo – come allo stadio. Dove appare e canta con la maglia numero 10, ritirata dal calcio. Gliene regalò una Aurelio De Laurentiis con il suo nome e cognome. Dimenticò di dirgli che era per la la testimonianza di un mito”. “D’Alessio l’ha invece indossata per cantare proprio nello stadio dedicato a Diego. Fermate D’Alessio. Diego perdona Gigi e il suo scambio di identità. Ma chi salverà l’esuberante Gigi da se stesso?”, ha concluso.

Il cantante, tra i più famosi dell’ambiente partenopeo, ha quindi organizzato diversi concerti con tanti famosi ospiti, tra cui anche lo stesso Luciano Spalletti, proprio per festeggiare quanto di importante il club è riuscito a conquistare. Ma si sa che è sempre delicato quando alla ribalta si porta il mito di Maradona ed è facile che si superi una sottilissima e invisibile linea sottile. Proprio come sottolineato da Corbo.