Ritiro Napoli a Castel di Sangro, conferenza di presentazione: parla De Laurentiis

Oggi, mercoledì 7 giugno, il Napoli presenta in conferenza stampa il ritiro estivo di Castel di Sangro. Nella magnifica location di Palazzo Petrucci a Posillipo interverranno: il presidente Aurelio De Laurentiis, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, e l’Assessore allo Sport dell’Abruzzo, Mario Quaglieri.

Queste le parole del presidente Aurelio De Laurentiis.

Siamo contenti di avere qui chi rappresenta una regione in evoluzione come l’Abruzzo, ci sarà anche una Film Commission, che annuncerete in una prossima conferenza. La presenza del Napoli in Abruzzo ha innalzato l’interesse da parte di tante altre squadre di Serie A.

Lo scorso anno portai l’allenatore in seconda e l’allenatore in terza a fare un sopralluogo, facendo venire anche l’agronomo Marrone, per verificare alle pendici di Rivisondoli due campi di calcio per far fare lo scarico senza portarli sino a Castel di Sangro. Mi ricordo che c’era un sindaco che ci parlava di 50mila euro di spese, e per me non bastavano. Venne l’agronomo Marrone che alzando il campo trovò di tutto e di più. Dissi che qui se uno veniva ad allenarsi non aveva importanza a quale categoria appartenesse, gli sarebbero capitati dei danni.

Sarebbe bene investire 2-300mila euro per fare bene i campi, chiamai il presidente Marsilio e gli dissi di intervenire: lui aveva problematiche di bilancio e poco poteva fare, ma c’è stato un grande riscontro di interesse verso l’Abruzzo e ora si stanno muovendo. Io lo vedo a Dimaro: se fanno un lavoro ogni anno per verificare i terreni, e andiamo lì da tanti anni, mentre in Abruzzo sarà il nostro quarto anno.

Ho ricevuto l’invito del Barcellona per partecipare al Trofeo Gamper, ma ho detto di no. Anche il Manchester United mi ha chiamato per il 5 agosto, ma c’è il concerto di Gigi, non posso. Per me è più importante far venire le squadre dall’estero a giocare a Castel di Sangro. Noi andremo a Castel di Sangro dal 28 luglio al 12 agosto e in quel periodo là, faremo almeno tre partite con squadre straniere. A tutte quelle che mi offrono del denaro per andare altrove, io dico “Grazie, ma noi dobbiamo prepararci bene per la prossima stagione.