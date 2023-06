Via dal Napoli, blitz decisivo in queste ore: Galliani torna Condor

Adriano Galliani si è già attivato. Il Monza è pronto a soffiare al Napoli il calciatore: l’ha espressamente chiesto Palladino

Archiviato il campionato con l’ultima vittoria contro la Sampdoria, per il Napoli è tempo di tuffarsi completamente nel calciomercato. Gli azzurri, che il prossimo anno avranno lo Scudetto cucito sul petto, sono pronti a difendere il titolo cercando di mantenere la vetta della Serie A. Massimo campionato a cui parteciperà, per il secondo anno consecutivo anche il Monza.

Dopo un inizio stentato la squadra lombarda, guidata dal duo Berlusconi-Galliani, ha disputato un campionato di ottimo livello. Merito dell’arrivo del tecnico Palladino, il quale è stato capace di cambiare totalmente un’inerzia che sembrava condannare i biancorossi ad una stagione di sofferenza. E invece, grazie ad una serie di risultati di spessore, tra i quali spicca anche la vittoria proprio sul Napoli, il Monza ha concluso il campionato in una posizione tranquillissima. Gettando oltretutto le basi per un possibile exploit il prossimo anno.

Fondamentale sarà però pensare a rinforzare la rosa. Una rosa che quest’anno si è basata molto sui prestiti con diritto di riscatto, tra cui anche quello di Andrea Petagna dal Napoli. Galliani è già al lavoro però per fornire una squadra completa quanto prima a Palladino, intervenendo sulle lacune della squadra attuale. Una dei possibili arrivi riguarda da vicino proprio il Napoli, con Leo Ostigard che, secondo quanto si legge sul sito ufficiale del collega Gianluca Di Marzio, è finito nel mirino della squadra biancorossa.

Napoli, Ostigard può andare via: interessa al Monza di Palladino

Il tecnico del Monza, che ha recentemente rinnovato per un altro anno il suo contratto, ha chiesto come prima mossa sul mercato l’acquisto di un difensore. Galliani si è subito messo al lavoro cercando l’occasione adatta. I nomi in questo momento in ballo sono due: Okoli dell’Atalanta e appunto Ostigard del Napoli.

Il difensore azzurro, arrivato quest’estate dal Genoa, ha svolto la funzione di quarto nelle gerarchie. Quando chiamato in causa però si è sempre fatto trovare pronto. Nonostante le sole 11 presenze stagionali, Ostigard è riuscito comunque a mettersi in mostra, attirando quindi l’interesse di diversi club, tra cui il Monza. Anche se al momento la pista Okoli è quella preferita dal Monza non è escluso che, qualora le difficoltà per l’ex Cremonese fossero insuperabili, Galliani decida di affondare il colpo per il difensore del Napoli.