Offerte folli per Osimhen: il Napoli ha un nome nuovo per l’attacco

Il Napoli è già molto attento alle vicende di calciomercato che possono svilupparsi nelle prossime settimane. Gli azzurri hanno terminato la stagione scrivendo una pagina della storia del club ma ora potrebbe esserci una nuova mini rivoluzione. La scorsa estate ci sono stati molti addii, poi sostituiti alla grande dalla dirigenza e inglobati perfettamente nello scacchiere di Luciano Spalletti.

Il calciomercato estivo, questa volta, potrebbe essere anche più importante. In uscita potrebbe esserci Victor Osimhen, seguito da tutte le big europee che sembrano pronte a fare offerte folli per acquistare il nigeriano.

Calciomercato Napoli: Balogun il post Osimhen?

In caso di cessione di Osimhen, il Napoli si è messo sulle tracce di Folarin Balogun. Il classe 2001 è di proprietà dell’Arsenal e ha giocato la stagione appena conclusa in Ligue1, con li Stade Reims, con cui ha messo a 21 gol e 3 assist in 37 presenze stagionali.

Con i Gunners potrebbe non trovare molto spazio e, secondo The Mirror, il Napoli sta seguendo il suo profilo con estremo interesse. Inoltre è americano e De Laurentiis ha annunciato di voler acquistare anche un calciatore a stelle e strisce per aumentare il valore del brand azzurro nel mondo. Balogun ha un contratto fino al 2025 con l’Arsenal e un valore che si aggira sui 25-30 milioni di euro.