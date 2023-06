Napoli, nuovo nome per l’attacco: ha segnato 15 gol in Olanda, l’agente conferma tutto!

La vittoria dello scudetto del Napoli non deve essere un caso isolato, ma l’inizio di un ciclo vincente. È questo il senso delle parole recenti del presidente De Laurentiis, che sta già lavorando alla squadra che verrà. In attesa dell’annuncio sul nuovo allenatore, anche gli uomini di mercato del Napoli stanno lavorando per costruire la squadra della prossima stagione, intersecando rapporti con agenti e club.

Santiago Gimenez, ruolo e caratteristiche

Tra i profili seguiti dagli azzurri c’è Santiago Gimenez, attaccante messicano classe 2001 del Feyenoord. Il centravanti, nato a Buenos Aires, ha nazionalità messicana e anche passaporto italiano, quindi un eventuale tesseramento non sarebbe un problema per la casella extracomunitario. Nell’ultima stagione in Eredivise ha realizzato 15 gol e 3 assist, finendo sui taccuini dei talent scout di tutti i top club europei, tra cui il Napoli.

L’agente svela l’interesse del Napoli

A rivelarlo è direttamente il suo agente, Morris Pagniello, in una intervista rilasciata TUDN, confermando l’interessamento dell’Atletico Madrid e di diversi club italiani per il suo assistito. Ecco quanto evidenziato: