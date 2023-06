Moggi consiglia la Juventus: “Non solo Giuntoli, servirebbe un altro acquisto dal Napoli”

L’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, è intervenuto su Radio Bianconera per commentare il possibile passaggio del d.s. del Napoli, Cristiano Giuntoli, dagli azzurri ai bianconeri. Moggi ha colto l’occasione per “consigliare” alla Vecchia Signora un altro acquisto da fare in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Maurizio Micheli, l’altro acquisto che Moggi consiglia alla Juventus