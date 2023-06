Secco no al Napoli, il rifiuto che lascia di sasso

Dopo la grandissima festa ‘Scudetto’, per il Napoli di Aurelio De Laurentiis bisogna registrare delle brutte notizie in sede di calciomercato.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha concluso questa storica stagione con la grandissima festa ‘Scudetto’ dopo la gara dello Stadio Diego Armando Maradona contro la Sampdoria di Dejan Stankovic. Un’annata del genere, di fatto, non poteva non concludersi con dei bellissimi festeggiamenti.

La squadra guidata da Luciano Spalletti, infatti, ha riportato lo Scudetto sotto l’ombra del Vesuvio dopo la bellezza di 33 anni. Tuttavia, una volta raggiunto l’artistico successo del campionato, in casa azzurra si è incominciato a parlare di futuro, soprattutto per quanto riguarda Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti.

Se per il direttore sportivo, seguito fortemente dalla Juventus, ancora non c’è nulla definito, per il tecnico è già tutto ‘fatto’. L’addio di Luciano Spalletti, di fatto, è stato ufficializzato sia dal presidente Aurelio De Laurentiis che dallo stesso allenatore. Tuttavia, proprio per quanto riguarda il sostituto del mister toscano, bisogna registrare un rifiuto che ha lasciato di sasso un po’ tutti.

Sostituto di Spalletti, Thiago Motta ha rifiutato il Napoli di Aurelio De Laurentiis: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, Thiago Motta, nel corso di un incontro avvenuto a Roma martedì scorso, ha rifiutato la proposta di Aurelio De Laurentiis di diventare il nuovo allenatore del Napoli. L’ex giocatore di Genoa ed Inter, di fatto ha avuto da Joey Saputo (presidente del Bologna) le assicurazioni che attendeva.

Il presidente del team felsineo, infatti, ha convinto Thiago Motta a restare con due rassicurazioni molto chiare. La prima che la società non smantellerà la squadra, cercando di tenere i big. La seconda, invece, sarà sulla chiarezza degli obiettivi che il Bologna dovrà raggiungere l’anno prossimo.

Secondo queste notizie, dopo quello di Luis Enrique, bisogna di fatto cancellare un altro nome nella lista di Aurelio De Laurentiis. Gli altri tecnici seguiti dal patron partenopeo, almeno per il momento, sono quelli di Sergio Conceicao del Porto e di Vincenzo Italiano della Fiorentina. Per quanto riguarda il mercato dei giocatori, invece, ancora non ci sono delle importanti novità, visto che si attende il nome del nuovo allenatore. Tuttavia, considerando la sua clausola rescissoria valida dal 1 al 15 luglio, su Kim Min-Jae bisogna registrare l’importante interesse del Manchester United. Mentre per cedere Victor Osimhen, seguito dai maggiori club europei, Aurelio De Laurentiis difficilmente scenderà sotto i 150 milioni di euro.