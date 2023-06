Lavori al Maradona o nuovo stadio per il Napoli: parla De Laurentiis

Il Napoli giocherà ancora allo ‘Stadio Maradona’ o ci sarà una nuova “casa”? Aurelio De Laurentiis qualche giorno fa ha esplicitamente chiesto al Comune di Napoli e al Sindaco Manfredi la concessione per 99 anni dell’impianto di Fuorigrotta. La risposta è stata positiva ma a condizione della presentazione di un progetto serio.

L’idea di De Laurentiis è quella di prendere in concessione lo stadio per sviluppare un piano innovativo per avvicinare gli spalti al campo e aumentare anche i posti a sedere. Nel mese di giugno ci sarà un incontro tra il presidente del Napoli e il Sindaco per decidere il da farsi.

A Uno Mattina, intanto, De Laurentiis ha parlato della questione stadio e della possibilità di fare dei lavori per avvicinare il popolo napoletano sempre di più alla squadra.

I Comuni sono in dissesto economico, non hanno fondi per migliorare gli stadi. Dal mio punto di vista bisognerebbe fare una legge che passi sulla testa delle sovrintendenze per cui i Comuni possano cedere per 99 anni a chi vuole investire, altrimenti vanno in sofferenza. Non essendo professionisti calcistici, mettono dei veti che sono impossibili a considerarsi. Oggi il calcio si gioca in maniera diversa e virtuale e quindi gli stadi devono essere senza pista d’atletica, con gli spalti a bordocampo, dotati di tutte le sicurezze necessarie. Poi basta con i seggiolini scomodissimi, ci vogliono le poltrone. Lo stadio deve diventare un centro familiare di convivenza dove arrivare tre ore prima e andare via tre ore dopo.