Stadio Napoli, lavori al ‘Maradona’: il progetto, ecco come sarà

La stagione del Napoli è stata straordinaria da ogni punto di vista: in campo e fuori la squadra azzurra ha dimostrato un passo avanti straordinario rispetto agli ultimi anni, facendo innamorare anche molti tifosi stranieri. Lo Stadio Maradona è stato uno dei punti di forza in questa stagione conclusasi con lo Scudetto e il prossimo 30 giugno bisognerà discutere sulla “casa” del Napoli.

Scadrà la convenzione con il Comune di Napoli per l’utilizzo dell’impianto sportivo e sarà l’occasione di un incontro tra Aurelio De Laurentiis e il Sindaco Manfredi per ridiscutere su come migliorare l’esperienza stadio a tutti i tifosi.

Nuovo Stadio Maradona: pista d’atletica abolita e più posti

L’idea di De Laurentiis è quella di ricevere una nuova convenzione centenaria (99 anni, ndr.) per permettere al Napoli di non spostare la propria casa e di accontentare i tifosi. Dal Comune di Napoli c’è apertura totale alla creazione di un nuovo progetto, a patto che sia di grande qualità e utile alla città.

Secondo quanto riferisce Il Corriere del Mezzogiorno, per il nuovo Stadio Maradona ora c’è la volontà di ampliare i posti a sedere e non più di ridurli come era da progetto nel 2015. La novità più grande, infatti, sarebbe l’eliminazione della pista d’atletica. Il Sindaco Manfredi, al giornale campano, rivela la volontà di voler lavorare ad un nuovo progetto.