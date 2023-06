Osimhen, il Bayern Monaco ci prova: annuncio di Hoeness

Victor Osimhen è diventato il centravanti di riferimento per mezza Europa. Il numero 9 del Napoli è il capocannoniere della Serie A e ha trascinato la squadra azzurra alla vittoria dello Scudetto a suon di gol e di prestazioni straordinarie.

È stato l’asso nella manica per Luciano Spalletti sia in campionato che in Champions League e per la prossima stagione potrebbero esserci delle difficoltà a trattenerlo. Tutte le big d’Europa sono pronte all’assalto per cercare di strappare Osimhen al Napoli ma l’affare non sarà semplice.

Bayern Monaco su Osimhen ma costa troppo

Il Napoli chiede cifre enormi per cedere Osimhen: almeno 140 milioni di euro. De Laurentiis vuole provare a trattenerlo a tutti i costi e spera che le grandi d’Europa non saranno in grado di acquistarlo. Il Bayern Monaco è una delle squadre più interessate al centravanti nigeriano ma per il club bavarese costra troppo.

Ad annunciarlo è Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, in un’intervista alla Süddeutsche Zeitung.