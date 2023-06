Napoli gelato, addio Kvaratskhelia: c’è la data

Il Napoli riflette in vista del mercato. Kvaratskhelia piace ad un club straniero: già pronta la strategia, spunta la data del divorzio.

Tira aria di rivoluzione in casa Napoli. Il club infatti, nel giro di poche settimane, rischia di perdere numerose colonne portanti del gruppo capace di conquistare lo scudetto. L’addio di Luciano Spalletti è confermato, con la dirigenza che ha iniziato a muoversi al fine di trovare il suo sostituto. In partenza pure il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che sta spingendo per il trasferimento alla Juventus. In bilico, poi, ci sono diversi top player della rosa azzurra tra cui Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano, sbarcato in città nella scorsa estate da perfetto sconosciuto agli occhi del grande pubblico, si è ambientato subito nella nuova realtà diventando uno dei principali trascinatori della squadra verso il titolo. Per lui, fin qui, 14 gol e 17 assist in 42 apparizioni complessive: un bottino eccellente, che lo ha fatto inevitabilmente finire nel mirino di alcune società straniere. È il caso del Real Madrid in cui lo stesso georgiano, come spiegato dal padre, spera di poter giocare in futuro (il suo idolo è Guti).

Contatti veri e propri tra le parti non sono ancora scattati ma il presidente Aurelio De Laurentiis conta di stroncare sul nascere l’interesse degli spagnoli nei confronti del classe 2001. La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027, con conseguente adeguamento dello stipendio, è scattata da ormai diversi giorni. L’intesa decisiva appare vicina (l’ingaggio salirà a 2.5 milioni netti all’anno), con il club che conta di chiudere l’operazione a stretto giro di posta. Il matrimonio tra gli azzurri e l’ex Dinamo Batumi, in ogni caso, non è destinato a durare a lungo. Il motivo? È presto detto.

Napoli, fissata la data per l’addio di Kvaratskhelia

Kvaratskhelia piace anche al Paris Saint Germain ma l’assalto dei francesi scatterà soltanto nel 2024. Nel corso di quest’estate i transalpini saranno chiamati a rimpiazzare Sergio Ramos e Lionel Messi (entrambi via a parametro zero) nonché Neymar, attratto dalla possibilità di esibirsi in Premier League con la maglia del Manchester United. Tra un anno, invece, può andare in scena il divorzio da Kylian Mbappé e Kvara viene ritenuto il sostituto ideale del francese.

Un gioco ad incastri che non lascia tranquillo il Napoli. Da qui la necessità di blindarlo. Il rendimento di Kvaratskhelia, tra campionato e Champions League, è stato di assoluto livello e De Laurentiis conta di tenerlo il più a lungo possibile così da aumentare le probabilità di aprire un ciclo vincente. Tutto, però, dipenderà dall’offerta che il PSG metterà sul piatto.