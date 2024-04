Napoli in ritiro, Calzona svela il motivo: la spiegazione sorprende tutti!

Da stasera il Napoli sarà in ritiro fino alla partita di domenica contro la Roma: Calzona ha espresso un parere sulla decisione in conferenza

Alla fine De Laurentiis ha optato per un drastico provvedimento. In vista della prossima sfida contro la Roma al Maradona il Napoli starà per due giorni in ritiro. Il luogo scelto dal presidente è un hotel di Caserta. La gara di domenica sarà cruciale anche sotto questo punto di vista poiché, qualora non dovesse esserci una concreta risposta da parte della squadra, il ritiro sarà prolungato fino alla trasferta di Udine. In questo caso però la partenza per il Friuli verrebbe anticipata al sabato.

Napoli in ritiro fino a domenica: Calzona spiega il motivo

Durante la conferenza stampa di presentazione di Napoli-Roma, Calzona è stato interpellato dai giornalisti presenti in sala stampa proprio riguardo la decisione del presidente di mandare la squadra in ritiro. Di seguito quanto espresso dal tecnico azzurro sulla questione:

“Due giorni di ritiro sono dovuti perché abbiamo bisogno di stare insieme più tempo possibile. Sono d’accordo con la società perché a volte può servire. Non è un ritiro punitivo, ma produttivo”.

Ritiro produttivo e non punitivo. È questo il passaggio chiave. Calzona quindi appoggia la decisione della società, e inoltre ritiene che questa misura possa servire alla squadra per ritrovare l’arrmonia oramai persa. L’obiettivo è quello di concludere al meglio un’annata a dir poco travagliata.

Il tecnico partenopeo richiede alla squadra una prestazione positiva dal punto di vista mentale. Come ribadito da lui stesso in conferenza: “Mi sentirei soddisfatto con una buona prestazione sotto l’aspetto del carattere”. La squadra è chiamata ad una reazione d’orgoglio, anche dopo il clima di estrema contestazione al termine della gara contro l’Empoli. Di fronte però c’è una squadra in super forma come la Roma, che vuole vincere per avvicinarsi ancor di più alla qualificazione in Champions.