Il padre di Kvaratskhelia spaventa il Napoli: “Ha un sogno”

La stella di Khvicha Kvaratskhelia ha iniziato a brillare sin dal primo giorno in cui ha indossato la maglia del Napoli. Il talento georgiano si è subito messo in mostra e le sue qualità sono state definite immediatamente. È un astro nascente del calcio mondiale e il Napoli proverà a trattenerlo il più a lungo possibile per provare a continuare a vincere insieme.

Kvaratskhelia è entrato nel cuore di tutti i napoletani ma anche nel mirino di tutti i top club. Ci sono già stati interessamenti da tutte le big che, però, in estate difficilmente potranno strapparlo agli azzurri.

Kvaratskhelia sogna il Real Madrid: parla il padre

Il padre di Khvicha Kvaratskhelia, Badri, in un’intervista rilasciata a Emanuele Giulianelli per il suo libro “Kvaradona, un miracolo georgiano”, ha svelato alcuni dei sogni del calciatore georgiano.