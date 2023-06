Napoli, novità di calciomercato: 15 milioni per un attaccante dell’Inter!

Il Napoli è alle prese con la sostituzione di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli (che potrebbe andare alla Juventus, ndr), ma nonostante ciò la società continua a programmare il futuro. Il club è infatti attento alle dinamiche di calciomercato, con due calciatori che sarebbero finiti nel mirino degli azzurri.

Asse tra Napoli e Bari, piacciono Cheddira ed Esposito

Secondo quanto appreso dalla redazione di SpazioNapoli – e confermato ai nostri microfoni dall’intermediario Gigi Iacomino -, i partenopei nelle prossime settimane formalizzeranno offerte per due attaccanti attualmente al Bari: Walid Cheddira e Sebastiano Esposito.

Cheddira al Napoli per 10 milioni di euro?

La situazione dei due è particolare e completamente distinta. Cheddira, italo-marocchino classe ’98 e autore di 22 gol e 7 assist stagionali, è sotto contratto fino al 2025 con il Bari ed è stato già a gennaio a un passo dal trasferimento, salvo poi preferire di lasciarlo completare la stagione. I galletti sono l’altra società di proprietà della famiglia De Laurentiis, dunque il passaggio da un club all’altro non sarebbe complicato da ipotizzare, con il Napoli che dovrebbe versare una cifra vicina ai 10 milioni di euro nelle casse dei pugliesi.

Cheddira potrebbe ripercorrere le orme di altri attaccanti arrivati in azzurro di passaggio (Inglese e Vinicius Morais, ndr): effettuare il ritiro con il nuovo allenatore, essere valutato, per poi andare in prestito in Serie A ed eventualmente essere rivenduto.

Trattativa con l’Inter per Sebastiano Esposito

Come dicevamo è invece differente la situazione di Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002 nativo di Castellammare è in prestito al Bari (4 gol e 2 assist da gennaio) ma è di proprietà dell’Inter. L’intenzione del Napoli è di acquisire il suo cartellino avanzando un’offerta ai nerazzurri. L’Inter non naviga in condizioni economiche solidissime, nonostante la Champions League abbia attenuato una situazione molto complicata.

Dunque, a fronte di una proposta allettante, è possibile che i nerazzurri lo lascino partire per esigenze di bilancio, un po’ come successo la scorsa estate con Cesare Casadei, stella della Nazionale Under 20 al Mondiale di categoria, acquistato lo scorso anno dal Chelsea per circa 15 milioni più bonus. La valutazione che l’Inter fa di Sebastiano Esposito si aggira intorno ai 10-15 milioni di euro.

Futuro al Bari o al Genoa in prestito

Il calciatore, in caso di acquisto da parte del Napoli, verrebbe comunque girato in prestito in Serie A, con due ipotesi già sondate: restare al Bari (soprattutto in caso di promozione, con la famiglia De Laurentiis che dovrebbe comunque cedere il club pugliese) o passare al Genoa, altra società molto interessata all’attaccante di Castellammare, ma che ovviamente non avrebbe le potenzialità economiche del Napoli per strapparlo all’Inter.

Insomma, il calciomercato non è ufficialmente cominciato, ma i partenopei stanno iniziando a programmare operazioni utili per il futuro.

Pasquale Giacometti